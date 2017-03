News

TOP TEN TUESDAY

1) Tennis – “Yours Conditionally”

2) Leif Vollebekk – “Twin Solitude”

3) Cherry Glazerr – “Apocalipstick”

4) The xx – “I See You”

5) Elbow – “Little Fictions”

6) Hippo Campus – “Landmark”

7) The Matinee – “Dancing On Your Grave”

8) Brandon Can’t Dance – “Graveyard of Good Times”

9) Ron Gallo – “HEAVY META”

10) Trouble in the Wind – “Lefty”