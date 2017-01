Charts

TOP TEN TUESDAY

For the third week in a row, Bon Iver’s newest album, “22, A Million” is on top!

1. Bon Iver // “22, A Million”

2. Warpaint // “Heads Up”

3. Danny Brown // “Atrocity Exhibition”

4. Drugdealer // “The End of Comedy”

5. A$AP Mob // “Cozy Tapes Vol. 1: Friends”

6. Phantogram // “Three”

7. SURVIVE // “RR7349”

8. Conor Oberst // “Ruminations”

9. NxWorries // “Yes Lawd!”

10. American Football // “American Football (LP2)”