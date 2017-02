News

TOP TEN TUESDAY

1) The xx – “I See You”

2) Cherry Glazerr – “Apocalipstick”

3) Landlady – “The World Is a Loud Place”

4) Mac Demarco – “This Old Dog”

5) The Flaming Lips – “Oczy Mlody”

6) STRFKR – “Being No One, Going Nowhere”

7) American Football – “American Football”

8) Twin Limb – “Haplo”

9) Priests – “Nothing Feels Natural”

10) Austra – “Future Politics”